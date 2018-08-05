الفيحاء يخسر ثاني ودياته أمام فريق الرابطة الإسباني

خسر الفيحاء مواجهته الودية الثانية ضمن معسكره الإعدادي الحالي بمدينة سان بيدرو ديل بيناتار الإسبانية والتي التقى خلالها مع فريق رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا 2 - 1.



وسجل الفريق الإسباني هدف التقدم عند الدقيقة 43 وجاء هدف التعادل للفيحاء عن طريق دانيلو أسبريا عند الدقيقة 80 وتمكن الفريق الإسباني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من ضربة جزاء.



ودخل غوستافو كوستاس، المدير الفني للفيحاء، المباراة بتشكيلة مكونة من كريستيان بونيا وإدملسون جي جي ونواف الصبحي وعبدالعزيز مجرشي وأحمد بامسعود وحسن جعفري وألكساندروس تزيوليس ونايف كريري ومتعب النجراني ونايف عبدلي وعبدالله آل سالم.



كما أجرى عدة تغييرات خلال شوط المباراة الثاني بإشراك مسلم آل فريج وعبدالله كنو وسامي الخيبري وتوفيق بوحيمد ونالدو سانتوس وضيف الله القرني وعبدالرحمن اليامي.



ومن جانب آخر منح الجهاز الطبي الثلاثي روني فرنانديز وجون رويز وجوناثان غوميز راحة وقائية إثر شعورهم ببعض الآلام.