القادسية يتجاوز الحزم ودياً

فاز القادسية على نظيره 1-صفر، وذلك في المباراة الودية الثالثة التي يخوضها الفريق ضمن معسكر النمسا استعدادا للموسم المقبل.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع فواز فلاته، 33، وعمد الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش إلى خوض المباراة بتشكيلة مغايرة عن التي لعب بها في المباراة السابقة أمام هاتربيرغ النمساوي.

وشهد الشوط الثاني عدة تغييرات بخروج ‏فيصل مسرحي، ونواف العزيزي، و‏فواز فلاتة، وعبدالله البيشي، وناصر خليفة‏، ‏ومنصور النجار، و‏‏شايع شراحيلي، وأحمد الزين، وحسن العمري، ودخول الحارس الأسترالي جاك دونكان والبرازيلي بيسمارك، والأسترالي ريس ‏وليم، و‏محمد خبراني، و‏ياسين برناوي، و‏‏عدنان فلاتة، و‏حاتم بلال، و‏إلتون جوزيه، وجورجينهو، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين في الشوط الثاني ولم يتغير من الأمر شيئ لتنتهي المباراة بفوز القادسية بنتيجة 1- صفر.