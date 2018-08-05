دياز يؤكد ثقته باللاعبين.. وخربين يعد الجماهير بالبطولة

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب اتحاد جدة، ثقته في لاعبي الفريق للفوز بمباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، فيما وعد عمر خربين، مهاجم الهلال، جماهير النادي ببذل أعلى مجهود للفوز بالبطولة.

ونشر حساب مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، على "تويتر" تصريحين منفصلين للمدرب والمهاجم، حيث قال دياز: الجميع هنا في الاتحاد يملك الإصرار والعزيمة للانطلاق في الموسم بقوة من بدايته لتحقيق النتائج التي تبحث عنها الإدارة والجماهير، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ ما هو مطلوب منهم والحفاظ على تركيزهم طيلة المباراة.

فيما كان تصريح خربين مؤكدا استعداد الفريق لهذه المباراة، وقال: نسعى في هذا الموسم إلى تحقيق أهدافنا التي استعدينا من أجلها، والسوبر من أهداف الهلال بالتأكيد، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب، ونأمل أن نسعد جماهير الهلال بتحقيق البطولة.