آل الشيخ: لن أساعد نادياً سعودياً على حساب آخر

أوضح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه سيساعد الأندية السعودية في حال طلبت ذلك منه بالشكل الذي تمليه عليه مسؤولياته، ولكن ليس على حساب ناد سعودي آخر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لا يمكن أن أتدخل في توجيه صفقة إلى جهة ما في أنديتنا المحلية، أي ناد يطلب مني المساعدة سأقوم بدوري الذي تمليه عليّ مسؤولياتي تجاه الجميع، لكن لن يكون أبداً على حساب ناد سعودي آخر.

ودخل ناديا النصر والهلال في مفاوضات طويلة ومتشعبة خلال الأسبوع الجاري للتعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري"، نجم منتخب الإمارات ولاعب نادي العين.