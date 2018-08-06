أوزيل يهنئ الدوسري بعد الفوز بكأس العالم

هنأ مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الحالي ومنتخب ألمانيا سابقاً، السعودي مساعد الدوسري بعد فوزه ببطولة العالم الإلكترونية بلعبة "فيفا 18" في لندن يوم السبت.

وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر": مبروك الفوز بكأس العالم، أحببت أن أبارك لك بشكل شخصي، آمل أن أتعلم منك.

وحقق الدوسري لقب بطولة كأس العالم الإلكترونية للعبة "فيفا 18" بعد فوزه على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراتين النهائيتين بنتيجة 4-0 ذهاباً وإياباً، محققا البطولة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على منصتي البلايستيشن والإكس بوكس في قاعة O2 بالعاصمة البريطانية لندن.