التعاون يكسب ودية الشارقة الإماراتي

تغلب التعاون على الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ثالث المباريات الودية التي يخوضها ضمن المعسكر الإعدادي المقام في هولندا.

وتعادل التعاون مع الكويت الكويتي 3-3 في الودية الأولى، ثم تغلب على فورتونا ستارد الهولندي بهدف المهاجم الكاميروني توامبا.

وتقدم الشارقة الإماراتي مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن عدل النتيجة بعد 25 دقيقة من تسجيل المنافس هدفه، قبل أن يسجل ربيع سفياني النتيجة في الدقيقة 83 عقب تلقيه تمريرة من عبدالفتاح آدم.

وتبقى للتعاون 3 مباريات ودية أمام النصر الإماراتي وتفينتي أنشخيدة الهولندي وفريق لم يحدد بعد.