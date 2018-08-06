رسمياً.. الهلال يتعاقد مع "عموري"

أعلنت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر تعاقدها مع عمر عبدالرحمن "عموري" صانع ألعاب العين والمنتخب الإماراتي ليلعب في صفوفه الموسم المقبل، بعد مفاوضات دامت طويلاً بين الطرفين.

وسينضم عموري إلى الثنائي كاريّو وبوتيا الذان تعاقدت معهما إدارة الهلال، فيما سيبقى كلاً من كارلوس إدواردو وعمر خربين وعلي الحبسي من الموسم الماضي، ولم تتضح الصورة بخصوص استمرار المغربي أشرف بن شرقي وجيلمين ريفاس من عدمها.



ولعب عمر عبدالرحمن في صفوف الفريق الأول للعين منذ 2008، وشارك معه في 130 مباراة، سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 56.