عسيري: الفوز بكأس السوبر من أهداف اتحاد جدة

اعتبر أحمد عسيري قائد اتحاد جدة أن الفوز بلقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة يوم 18 أغسطس الجاري يعتبر هدفاً من أهداف فريقه لهذا الموسم.

ويلتقي اتحاد جدة بطل كأس الملك مع الهلال بطل الدوري السعودي منتصف الشهر الجاري على ملعب "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.

وقال عسيري في تصريح نقله حساب السوبر السعودي على "تويتر": الفوز بكأس السوبر يعتبر أحد أهدافنا هذا الموسم، لأسباب منها قيمته الكبيرة وأنه سيكون دافعاً مهماً لنا فيما تبقى من الموسم، ونأمل العودة إلى جدة ونحن الأبطال.

وسبق أن خاض اتحاد جدة مباراة السوبر عام 2013 أمام الفتح وخسرها 3-2، بينما فاز الهلال بواحدة على النصر 1-0، وخسر أمام أهلي جدة بركلات الترجيح في نسخة 2016.