الباطن يعلن إلغاء ودية يونيون البلجيكي

أعلن الباطن إلغاء أولى مبارياته الودية في المعسكر المقام بالقرب من بروكسل، أمام يونيون البلجيكي بسبب ظروف الفريق المنافس.

وسافرت بعثة الباطن إلى بلجيكا لخوض معسكر إعدادي في الأول من أغسطس ويستمر حتى 18 من الشهر ذاته.

وكتب حساب الباطن على "تويتر": تم إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها ان تجمع الباطن مع فريق يونيون البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء بسبب ظروف الفريق البلجيكي والتي حالت دون حضوره لملعب المباراة.

وأقام الباطن معسكراً في القصيم واجه خلاله التعاون وخسر أمامه بهدف كما تغلب على الطائي بهدفين.