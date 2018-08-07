الفيحاء يتعادل مع ريال مورسيا الإسباني

تعادل الفيحاء مع نادي ريال مورسيا الإسباني 1 -1 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء على ملعب مجمع بيناتار آرينا الرياضي في إسبانيا.



وتقدم مورسيا بهدف في الدقيقة 52 قبل أن يسجل الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الفيحاء في الدقيقة 78 . ودخل المدير الفني للفيحاء غوستافو كوستاس المباراة بتشكيل أساسي مكون من: كريستيان بونيا وأدميلسون وسامي الخيبري وعبدالله كنو ونواف الصبحي والكساندروس تزيوليس ونالدو سانتوس وجون رويز وتوفيق بوحيمد ودانيلو أسبريا وعبدالله آل سالم، وأجرى عدة تغييرات خلال شوط المباراة الثاني بإشراكه: عبدالعزيز مجرشي ونايف كريري وضيف الله القرني وأحمد بامسعود وعبدالرحمن اليامي.



وتأتي هذه المباراة كثالث مباريات الفيحاء الودية ضمن معسكره الإعدادي الحالي بمدينة سان بيدرو ديل بيناتار الإسبانية وتبقى للفيحاء 3 مباريات ودية أخرى قبل ختام المعسكر في 19 من الشهر الجاري.