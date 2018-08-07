القادسية يكسب هالداش المجري بثلاثية

فاز القادسية بثلاثة أهداف نظيفة على هالداش المجري في مباراة ودية جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات القادسية للموسم الجديد، في المعسكر الإعدادي المقام في النمسا.

وتقدم القادسية في الدقيقة 12 عن طريق شايع شراحيلي، وسجل حمد اليامي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وجاء الثالث في الدقيقة 70 عن طريق أحمد الزين.

ولعب القادسية 3 مباريات ودية سابقة، كانت الأولى أمام ألريا السلوفيني وكسبها بهدفين، وخسر الثانية أمام هارتبرغ النمساوي 2-1، وتغلب على الصاعد الحزم بهدف دون رد.

وبدأ معسكره الإعدادي تحت قيادة المدرب الصربي ألكساندر ستانوييفيتش يوم 21 يوليو ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري.