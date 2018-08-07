بالصور.. استقبال مميز لمدرب الهلال ولاعبيه الجدد

قدم الهلاليون مدربهم ولاعبيهم الجدد بطريقة غير مسبوقة في الملاعب السعودي وذلك في أول تدريب يخوضونه على ملعب جامعة الملك سعود التابع لبطل الدوري السعودي للمحترفين.

واحتشد عدد غفير من الجماهير لمتابعة تقديم اللاعبين الجدد ومدربهم جورجي جيسوس للمرة الأولى منذ العودة من معسكر النمسا، وتقدم النجم السابق يوسف الثنيان الحضور عندما كشف عن شعار مجلس جمهور الفريق الجديد.

ورحبت جماهير الهلال بالمدرب البرتغالي جيسوس الذي أكد بأنه اعتاد على تدريب الفرق الكبرى، والهلال واحد منها، وقال: أهلاً بجمهور الهلال، بكل فخر واعتزاز حضرت للسعودية لتدريب هذا النادي العظيم، اعتدت تدريب الفرق الكبرى فقط. كما رحبت باللاعبين بوتيا وكاريو.

وحضرت جماهير الهلال الحصة التدريبية التي أقامها المدرب البرتغالي جيسوس، وذلك استعداداً لمواجهة الشباب العماني في بطولة الأندية العربية.

