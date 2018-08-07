عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

11 مونديالياً يستعدون للمشاركة في الدوري السعودي

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

يستعد 11 محترفاً أجنبياً للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بعدما ظهروا في مباريات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو الماضي.

ويتصدر النصر العدد الأعلى من اللاعبين بواقع 4 وهم النيجيري أحمد موسى والأسترالي براد جونز والبيروفي كريستيان راموس والمغربي نور الدين أمرابط، فيما يملك الاتحاد والأهلي لاعبين لكل منهما وهم المغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو يورمان، مقابل عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي.

وينشط البيروفي كاريو في صفوف الهلال، وفاروق بن مصطفى في الشباب، وفخر الدين بن يوسف في الاتفاق.

كلمات دالّة

#النصر, #الشباب, #الاتفاق, #الهلال, #الأهلي, #كأس العالم, #الاتحاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر