11 مونديالياً يستعدون للمشاركة في الدوري السعودي

يستعد 11 محترفاً أجنبياً للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بعدما ظهروا في مباريات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو الماضي.

ويتصدر النصر العدد الأعلى من اللاعبين بواقع 4 وهم النيجيري أحمد موسى والأسترالي براد جونز والبيروفي كريستيان راموس والمغربي نور الدين أمرابط، فيما يملك الاتحاد والأهلي لاعبين لكل منهما وهم المغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو يورمان، مقابل عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي.

وينشط البيروفي كاريو في صفوف الهلال، وفاروق بن مصطفى في الشباب، وفخر الدين بن يوسف في الاتفاق.