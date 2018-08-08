البرازيلي رومارينيو مهاجماً لاتحاد جدة

وقعت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، رسمياً مع المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الملقب بـ"رومارينيو"، قادماً من صفوف من الجزيرة الإماراتي، لمدة موسمين.

وجاء في بيان النادي الرسمي: تعاقد مجلس إدارة النادي مع البرازيلي رومارينيو للانتقال لصفوف الفريق الأول لمدة موسمين، بعد أن تم شراء بطاقته الأصلية من نادي الجزيرة الإماراتي.

واستهل رومارينيو مشواره الاحترافي بقميص ديسبورتيفو البرازيلي في عام 2010، وتمت إعارته إلى ساو بيرناردو وانتقاله مجانا إلى براغانتينو في موسم 2011 - 2012، قبل أن تشهد مسيرته صعودا عند ارتدائه شعار كورينثيانز في عام 2012.

ولعب رومارينيو خارج البرازيل للمرة الأولى بقميص الجيش القطري قبل أـن يلعب للجزيرة الإماراتي في موسم 2014، كما يعرف البرازيلي بأن أشهر أهدافه كانت في مرمى كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.