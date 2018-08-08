سباق الهلال والنصر نحو عموري يمتد إلى "تويتر"

أشعل اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن سوق الانتقالات الصيفية لمتابعي اللعبة في الإمارات والسعودية بعد نهاية عقده مع نادي العين، وكثرة الأسئلة حول وجهته المقبلة.

ووصل الصراع إلى الشارع الرياضي، الذي اتخذ من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسيلة لإيصال صوته، ودشن "الهاشتاغات" حول اللاعب المولود في الرياض، وأطلق عشاق الدوري السعودي وسم "عموري هلالي"، تفاعلا مع انتشار أخبار حول عودة عمر عبد الرحمن إلى النادي الأزرق، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، قبل أن يقرر الانتقال إلى الإمارات بعد عرض العين، ونال بعدها الجنسية الإماراتية ليدخل تاريخ المنتخب الإماراتي بخوضه 63 مباراة دولية، سجل خلالها 9 أهداف.

وتحول "الهاشتاغ" إلى "عموري نصراوي" مع انتشار أنباء عن اقتراب اللاعب من ارتداء القميص الأصفر دون أن يكون ذلك مرتبطا بأي بيانات رسمية من إدارة النادي، وانتشر أيضا وسم جماهير العين تشكر النصر بداعي نيل "البنفسجي" لمبلغ غير مسبوق في قيمته المالية كإعارة لموسم واحد. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الهلال أو العين عن المبلغ الرسمي، الذي وصل إلى 50 مليون ريال عبر التواصل الافتراضي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية توصل الهلال لاتفاق مع إدارة العين بعد زيادة العرض المالي، مما أدى إلى عودة "هاشتاغ عموري هلالي" ليكون من الأكثر تداولا في الساعات الماضية.

ويمتلك عمر عبدالرحمن صاحب الـ26 عاما، 130 مباراة مع نادي العين، سجل خلالها 33 هدفا، وصنع 56 هدفا، كما نال جائزة أفضل لاعب في آسيا 2016.