شهاب أحمد: "عموري" سيفتح الباب أمام احتراف الإماراتيين

اعتبر شهاب أحمد لاعب العين السابق أن انتقال عمر عبدالرحمن "عموري" إلى الهلال سيشكل إضافة فنية قوية للأخير، فيما أكد سالم جوهر قائد "البنفسجي" السابق أن التحاق "عموري" يزيد من قوة الهلال.



وقال شهاب لـ "العربية.نت": العين خسره كلاعب وقائد في الفريق، ويبدو أن هناك أسبابا أدت إلى عدم تواجده مع الفريق في الموسم المقبل، ولا أحد يشكك في العشق الذي يحمله عموري للعين، ولكن ناديا بحجم العين لا يقف على لاعب مهما كان وزنه.

وأشار أحمد إلى أن انتقال عموري يشجع اللاعبين الإماراتيين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، وقال: نأمل رؤية المزيد من التجارب في المستقبل القريب، والأفضل أن يكون الاحتراف في أوروبا.

وفي المقابل، قال سالم جوهر القائد السابق للعين والمنتخب الإماراتي، والذي حقق دوري أبطال آسيا 2003: بلا شك فإن صفقة عموري مع الهلال مكسب للطرفين، وسيشكل اللاعب إضافة للهلال متى ما كان في أفضل حالاته وسيستفيد منه النادي بشكل كبير وفي جوانب عديدة، لاسيما أن الهلال يمتلك تاريخا كبيرا واسما في القارة قبل انضمام عمر.