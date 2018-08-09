القادسية يتعاقد مع الكاميروني أومارو لتدعيم الهجوم

أعلن القادسية تعاقده رسمياً مع مهاجم منتخب الكاميرون أبوبكر أومارو، يوم الخميس، ليشارك مع الفريق في مواجهات الموسم المقبل، حيث يخوض القادسية معسكراً تحضيراً في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وأكد القادسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، أن صفقة الدولي الكاميروني تمت بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وشكر اللاعب تركي آل الشيخ في "فيديو" نشر عبر "تويتر" القادسية.

ويبلغ أومارو "31 عاما" ويمتلك مسيرة طويلة مع ستة أندية، وبدأ مشواره مع غوانزو الصيني ومن ثم انضم إلى واف كي بلغارد الصربي ووفويفو دينا الصربي، وأيضا ارتدى قميص كل من فاسلاند بيفيرين البلجيكي وبارتيزان الصربي وشينزهان الصيني. كما مثل منتخب الكاميرون في تصفيات كأس العالم عامي 2014 و2018.