رئيس العين: عموري لم يجدد معنا وانتقل للهلال كلاعب حر

كشف غانم الهاجري، رئيس نادي العين، أن الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن انتقل إلى الهلال كلاعب حر وليس بنظام الإعارة، حسبما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية.

وقال الهاجري في تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الخميس: الأمور واضحة وبسيطة ولا تحتاج لكل تلك الاجتهادات، لا يمكن إعارة لاعب غير مسجل في كشوفات النادي، ولا يمكن أن تسجل أي لاعب لم يوقع على العقد بحسب قانون سقف الرواتب.

وأضاف: لا مكان للعاطفة في سياسة العرض والطلب، منذ بداية تجمع العين، كان عموري خارج حسابات الجهاز الفني، الأمر الذي منح الجميع الشعور برغبته في المغادرة، لمدة موسم بالإعارة ولكن في حال أنه وافق على تجديد عقده مع العين أو الرحيل، حسب رغبته.

وأوضح رئيس العين أن عموري لم يتفق على تجديد عقده، حسب الاتفاق المسبق مع العين، إلا بشروط وضمانات خارجة عن صلاحيات العين، وقال: هذا حق لأي لاعب يبحث عن مصلحته، ومن يروج لغير ذلك فهو يحاول أن يظهر غير ما يبطن وأبطن.

وواصل: حفظ حق العين كان يتمثل في اتفاق اللاعب مع ناديه قبل المغاردة للدخول في تجربة احترافية بالدوري السعودي، خصوصاً وأن المفاوضات مع اللاعب كانت تقتصر على التجديد ومن ثم الخروج لمدة موسم، ولكن مصالح أهل المصلحة حكمت سير المفاوضات.

وكشف عن تلقي عموري لعروض رسمية من أندية عديدة، وأن رغبة اللاعب تمثل أولوية للعين، ولكن الأمر اختلف ولم يتم الاتفاق على ما كان متفقا عليه مسبقا، وزاد: العين كيان شامخ، والمواضيع الجانبية تأتي وتذهب ولا تغير في قيم ومفاهيم هذا الصرح، وعمر حدد ما يريده وبالطريقة التي يراها مناسبة، واحتفظ بحقه في عدم التجديد للنادي بعد دخول فترة الـ6 أشهر ليصبح لاعبا حرا حتى يختار ما يراه مناسبا ويحقق أحلامه وطموحاته.