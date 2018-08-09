عموري: سأسعد الهلاليين.. والعين بيتي

تقدم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن بالشكر إلى الشيخ هزاع بن زايد، على موافقته لخوض تجربة احترافية خارجية لمدة سنة في الهلال قادما من العين الإماراتي، يوم الأربعاء.

وكشف عموري في التغريدات التي نشرها على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عقده مع الهلال يمتد إلى عام كامل، وقال: أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة الاستثمار بالعين، على تسهيل مهمتي الاحترافية في الهلال ودعمه المتواصل. وأضاف: أشكر أيضا ناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه بجانبي في كل الظروف.

وأوصل شكره إلى جماهير العين، وقال: سيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية.

وأعرب عن سعادته بارتداء قميص الهلال وخوض تجربة جديدة، وأوضح: تحية من الأعماق لعشاق الهلال، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد الجماهير، وأتوجه بالشكر إلى سامي الجابر رئيس نادي الهلال، الذي منحني فرصة تمثيل النادي العريق.