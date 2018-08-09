وسائل الإعلام العالمية تتفاعل مع صفقة عموري

وجدت صفقة انتقال الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن صدى واسعا لدى وسائل الإعلام في مختلف أرجاء المعمورة، والتي تطرقت عن انتقال أفضل لاعب في قارة آسيا 2016 إلى الهلال في صفقة هامة على مستوى القارة الآسيوية.

واهتم موقع شبكة قناة "إي سي بي إن" الرياضة بخبر الانتقال تحت عنوان "عمر عبدالرحمن ينضم إلى الهلال في صفقة قياسة" وقالت: اللاعب الذي قاد العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، انضم إلى الهلال ليلعب بجانب أفضل لاعب في آسيا 2017 السوري عمر خربيين.

وأضافت القناة الرياضية: كان البالغ من العمر "26 عاما" يمثل الهلال على مستوى المراحل السنية، قبل الانتقال إلى العين، ورفض اللاعب عروضا أوروبية للتعاقد مع الهلال.

ونشرت صحيفة "مايس فوتبول" الناطقة بالبرتغالية فيديو تعاقد الهلال مع عمر، والذي كان نشره النادي على وسائل التواصل الإجتماعي، وقالت في تقرير عن اللاعب: اللاعب المعروف بـ"عموري" يعزز صفوف الهلال لمدة موسم كامل، ويأتي ذلك بعدما ارتدى شعار الفريق في المراحل السنية ما بين عامي 2000 و2005.

كما اهتمت صحيفة "ايرو سبورت" الإنجليزية بتعاقد الهلال مع عموري، وأكدت أن الفريق يطمح للمحافظة على لقبه المحلي.

وأبدت صحيفة "جيرمانجاك" الكرواتية اهتماما كبيرا بالصفقة، ووصفت انتقاله بأحد أعظم التحولات المدهشة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أنه كان يلعب في صفوف مدرب العين الكرواتي زوران، وذكرت في التقرير: دفع الهلال في عمر عبدالرحمن 13 مليون يورو بالرغم من عدم وجود خيار لشراء العقد بعد عام.