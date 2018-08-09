19 ساعة تحسم انتقال عموري إلى الهلال

بدأ يوم اللاعب الإماراتي عموري في الرياض في الرابعة وخمس عشرة دقيقة صباحا بتوقيت السعودية، وصل على متن رحلة جوية من دبي إلى مطار الملك خالد وفي الاستقبال جماهير هتفت وغردت على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ما حدث بعدها، ربما التقاط الأنفاس وبعض من ساعات النوم المتقطع أو العميق، لا ندري ماذا كان يدور في ذهن عمر الذي أبصر النور في مستشفى الولادة والأطفال في شمال الرياض قبل 27 عاما، وفي الخامسة والنصف مساء، دخل عموري وووالده وشقيقه أحمد إلى مقر نادي الهلال في العريجا غرب العاصمة السعودية.

وترقب من الجماهير ومركز إعلامي بدون إعلاميين لأن المؤتمر الصحفي التقليدي تحول إلى خبر الكتروني، 5 ساعات ازدادت 30 دقيقة ثم جاءت التغريدة على حساب تويتر نادي الهلال فيديو لأغنية طلال مداح، أنا راجع أشوفك، يحمل في نهايته كلمتا عموري راجع.

وبعدها جاءت صور للتوقيع بين عموري والرئيس الأزرق سامي الجابر، ثم فيديو لانضمام اللاعب الإماراتي إلى بطل الدوري السعودي، ثم تغريدة لعموري على حسابه في تويتر ومن بعدها تغريدة لزلاتكو مدرب وصيف أبطال العالم كرواتيا ومدرب عموري السابق في العين.