أحمد موسى يشارك في تدريبات النصر

شارك المهاجم النيجيري أحمد موسى يوم الجمعة في أول حصة تدريبية له مع نادي النصر، بعدما تعاقد معه قادما من ليستر سيتي الإنجليزي لمدة 4 سنوات في صفقة تاريخية.

وحظي اللاعب باستقبال مميز فور وصوله فجر يوم الجمعة إلى الرياض للإنضمام لتحضيرات الفريق، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، بعدما برز صاحب الـ26 عاما في كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده نيجيريا.

وبدأ أحمد موسى التدريبات استعداداً لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، عندما يلاقي النصر الجزيرة الإماراتي، وتحضيرا لمنافسات الدوري السعودي أواخر أغسطس الجاري.