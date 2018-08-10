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أحمد موسى يشارك في تدريبات النصر

المصدر: العربية. نت
صورة من مشاركة الدولي النيجيري في أولى الحصص التدريبية بجانب السهلاوي
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شارك المهاجم النيجيري أحمد موسى يوم الجمعة في أول حصة تدريبية له مع نادي النصر، بعدما تعاقد معه قادما من ليستر سيتي الإنجليزي لمدة 4 سنوات في صفقة تاريخية.

وحظي اللاعب باستقبال مميز فور وصوله فجر يوم الجمعة إلى الرياض للإنضمام لتحضيرات الفريق، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، بعدما برز صاحب الـ26 عاما في كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده نيجيريا.

وبدأ أحمد موسى التدريبات استعداداً لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، عندما يلاقي النصر الجزيرة الإماراتي، وتحضيرا لمنافسات الدوري السعودي أواخر أغسطس الجاري.

كلمات دالّة

#النصر, #أحمد موسى, #الدوري السعودي

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