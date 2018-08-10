الفيحاء يتغلب على كارتاخينا الإسباني في مباراة ودية

فاز الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين على كارتاخينا الإسباني يوم الجمعة في المباراة التي اقيمت في إسبانيا، ضمن المعسكر التحضيري للفيحاء استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وبادر كارتاخينا الإسباني بالتسجيل في الدقيقة 32، وأضاف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن ينجح الفيحاء بالعودة عن طريق توفيق بوحميد في الدقيقة 67، وسجل نالدو التعادل في الدقيقة 76، قبل أن يسجل الكولومبي اسبريا الهدف الثالث في الدقيقة 80، وطرد بعدها من المباراة.

وتعد مواجهة كارتاخينا الإسباني الثالثة في معسكر الفيحاء في إسبانيا، حيث فاز على نيوكاسل الأسترالي، وخسر من إي أف الإسباني وتعادل مع ريال مورسيا الإسباني.



