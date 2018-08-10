بعثة الاتحاد تصل لندن استعدادا للسوبر السعودي

وصلت بعثة اتحاد جدة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك استعدادا لخوض معسكر تحضيري قبل مواجهة الهلال في لقاء السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والذي يحتضنه ملعب كوينز بارك رنجرز في لندن يوم 18 أغسطس.

وكان من المفترض أن تغادر بعثة النادي يوم الأربعاء، إلا أن الرحلة تأجلت إلى الجمعة، ونشر حساب النادي على وسائل التواصل الاجتماعي: تغادر بعثة الفريق الكروي عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة إلى لندن استعدادا لمباراة السوبر السعودي، بعد أن تلقت إدارة النادي تأكيدات من الجهات ذات العلاقة بمغادرة الفريق في الموعد المحدد. وكان الفريق قد أجرى تدريباته على ملعبه مساء يوم الخميس.