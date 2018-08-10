عموري أبرز المستبعدين من الهلال في البطولة العربية

شهدت القائمة التي أعلن عنها نادي الهلال يوم الخميس للمشاركة في منافسات البطولة العربية غياب النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عن صفوف الفريق الذي يواجه الشباب العماني يوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16.

وضمت قائمة الهلال كلا من علي الحبسي وعبدالله المعيوف ومحمد الواكد، ومحمد البريك ومحمد البقعاوي وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وعلي آل بليهي وأحمد شراحيلي وياسر الشهراني وحسن كادش، بجانب سلمان الفرج ومحمد كنو وناصر الدوسري ومهند فلاتة وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد الشلهوب ونواف العابد وكارلوس إدواردو، بالإضافة إلى أندري كاريلو وفهد الرشيدي ومختار فلاتة وأحمد أشرف وسالم الدوسري وعمر خربين.

وانضم أفضل لاعب في آسيا 2016 إلى الهلال يوم الأربعاء لمدة عام كامل.