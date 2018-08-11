الأوروغوياني أغيريغاراي مدافعاً للفتح

أعلنت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق، تعاقدها رسميا مع المدافع الأوروغوياني ماتياس أغيريغاراي، قادما من صفوف فريق لاس بالماس الإسباني بعد أن كان معارا من كلوب تيغوانا المكسيكي، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر حساب الفتح مقطعا مرئيا للقطات اللاعب الأوروغوياني برفقة أنديته السابقة، ومرفقة بتعليق "ماتياس أغيريغاراي نموذجي"، وفي بيانه الرسمي قال: وقعت إدارة الفتح مع اللاعب الأوروغوياني ماتياس أغيريغاراي (29 عاماً)، ليمثل الفريق الأول لمدة عام بنظام الإعارة.

ولعب أغيريغاراي في ناديي بينيارول وواندررز الأوروغويانيين، وتيريسا ولاس بالماس الإسبانيين، وإستوديانتس الأرجنتيني وكلوج البلجيكي وباليرمو الإيطالي وكلوب تيغوانا المكسيكي. كما مثل أغيريغاراي المنتخب اللاتيني منذ عام 2012.