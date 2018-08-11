الهلال يختبر نفسه أمام الشباب العماني قبل لقاء السوبر

يفتتح الهلال السعودي موسمه الكروي حينما يستضيف يوم الأحد نظيره الشباب العماني، على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، في ذهاب دور 32 من منافسات البطولة العربية.

وستكون هذه المباراة بروفة للهلال قبل توجهه للعاصمة البريطانية لندن لخوض مباراة كأس السوبر أمام اتحاد جدة يوم السبت المقبل في افتتاح الموسم الكروي السعودي.

واستعد الهلال للموسم الرياضي من خلال إقامته معسكراً إعدادياً في النمسا بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمدة ثلاثة أسابيع خاض من خلاله 5 مباريات ودية أمام فرق رابيد النمساوي ورادوملي وفورتونا وأخيسار وأودنيزي الإيطالي.

وقرر البرتغالي جيسوس استبعاد صانع الألعاب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" المنضم حديثاً للفريق من قائمة الفريق في البطولة العربية ليستقر على الخماسي السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو والحارس العماني علي الحبسي والبيروفي أندري كاريليو والمدافع الإسباني ألبرتو بوتيا.

وسيفقد الهلال خمسة لاعبين هم سلمان الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري وعبدالله الحافظ لعدم الجاهزية الفنية وسيقام لقاء الإياب يوم 29 من سبتمبر المقبل.