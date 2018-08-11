الهلال يقيم احتفالية خاصة بعموري قبل مواجهة الشباب

أعلنت إدارة الهلال إقامة احتفال خاص لاستقبال النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" في ملعب جامعة الملك سعود قبل انطلاقة مواجهة الفريق أمام الشباب العماني في البطولة العربية.

وانضم "عموري" إلى الهلال الأسبوع الفائت قادماً من العين الإماراتي لمدة موسم واحد، كواحدة من أكبر صفقات الانتقال في الدوري السعودي هذا الصيف.

وبينت إدارة الهلال أن عموري سيقوم بتوزيع القمصان والكرات على الجماهير الهلالية الحاضرة، كما تم تخصيص عدد من المنافذ لمتاجر النادي في الملعب وذلك لبيع قمصان النجم الجديد.

ويلتقي الهلال مع الشباب العماني في الدور 32 من البطولة العربية للأندية في أولى المباريات الرسمية التي يقودها البرتغالي جورجي جيسوس.