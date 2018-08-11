جيسوس: سننافس على جميع البطولات

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أنه سينافس على تحقيق جميع البطولات خلال الموسم الجديد، قبل يوم واحد من مباراة الفريق الأولى الرسمية في الموسم الجديد.

وقال جيسوس، في مؤتمر صحافي خاص بمباراة الشباب العماني في كأس العرب للأندية الأبطال: معتاد على تدريب الفرق الكبيرة والتي تنافس على تحقيق جميع البطولات، لذلك نسعى إلى بدء الموسم بشكل جيد وأن نتحسن مع خوض المباريات الرسمية.

وزاد: دفعت بالعديد من الأسماء في المباريات الودية خلال معسكر النمسا، للتعرف على الجميع، ولكن في مباراة يوم الأحد، فإن الأجهز هو من سيشارك، جمعنا معلومات عن الشباب العماني، ونعرف أنه جدد صفوفه وغير مدربه، وسنلعب على تحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف في مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى صعيد متصل، قال المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو: فخور بحملي شارة القيادة مع الهلال، ونسعى إلى الظهور بشكل جيد في المباراة الرسمية الأولى لنا في الموسم، أشعر بثقة بعد العودة من الإصابة، كما أنني أتحسن مع مرور الأيام والمشاركة في المباريات.

وسيستضيف الهلال فريق الشباب العماني، يوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 من منافسات كأس العرب للأندية الأبطال.