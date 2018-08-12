النصر يفتتح موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي

يفتتح النصر مشواره الكروي لهذا الموسم يوم الاثنين حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة الإماراتي على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في ذهاب الدور 32 لبطولة الأندية العربية.

ويسعى النصراويون لتقديم موسم مغايرٍ عن الذي قدموه في المواسم الثلاثة الماضية، والتي لم يحقق فيها الفريق أي بطولة، لاسيما بعد التغييرات الكبيرة هذا الموسم والتي شملت الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الأجانب.

وقررت إدارة النصر التعاقد مجدداً مع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو لقيادة الفريق هذا الموسم والذي بدأه الفريق بمعسكر إعدادي في سويسرا وهولندا خاض من خلاله أربع مباريات ودية.

وكان كارينيو قد نجح بإعادة النصر إلى المنصات بعد قيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري موسم 2013-2014 بعد غياب استمر 19 عاماً.

ونجح النصر بتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الودية التي بدأها بفوزٍ عريض على فريق اوبتيل السويسري بنتيجة 9- صفر ، وواجه فريق نيوشاتل السويسري في ثاني مبارياته الودية وفاز بنتيجة 4-صفر، وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاءه الثالث أمام كومو الإيطالي، ليختتم مبارياته الودية بفوز كبير على فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة 5-صفر.

وأبرمت إدارة النصر العديد من الصفقات هذا الموسم، حيث بدأت بالتعاقد مع لاعبي الفيصلي سلطان الغنام وحمد المنصور، وعلى صعيد اللاعبين الأجانب تعاقدت الادارة الصفراء مع البرازيلي بيتروس والمغربي نور الدين مرابط والمدافع البيروفي كريستيان راموس والحارس الاسترالي براد جونز، والمهاجم النيجيري أحمد موسى، في حين قررت البقاء على الثنائي البرازيلي برونو أوفيني ومحمد فوزير حتى الآن.

وقرر الاوروغوياني دانييل كارينيو ضم الخماسي الأجنبي الحارس الاسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي برونو أوفيني والمغربيين محمد فوزير ونور الدين مرابط والمهاجم النيجيري أحمد موسى لقائمة الفريق في البطولة العربية، في حين استبعد الثنائي البرازيلي بيتروس والبيروفي كريستيان راموس.

في حين يبدأ النصر موسمه المحلي يوم 30 أغسطس الحالي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق أحد في المواجهة التي سيحتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.