الهلال يحقق فوزاً صعباً على الشباب العماني

حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه الشباب العماني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور 32 لبطولة الأندية العربية.

وأكمل الهلال استعداده لمباراة كأس السوبر التي ستقام يوم السبت المقبل أمام اتحاد جدة في العاصمة البريطانية لندن. ووجد صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى الشباب الذي أجاد لاعبوه في الدفاع عن مرماهم خاصة في الربع ساعة الأول.

وسنحت أولى الفرص الهلالية للاعب سالم الدوسري الذي ارتقى لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس المتألق سعيد السناني الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 22 نجح مدافع الهلال محمد البريك في تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية ارتطمت بالعارضة ودخلت شباك الحارس العماني.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الهلال في حين واصل فريق الشباب العماني اعتماده على إغلاق مناطقه أمام مهاجمي أصحاب الأرض. وسنحت فرصة خطيرة في الشوط الثاني للاعبه البيروفي كاريليو الذي تلقى تمريرة من زميله محمد الشلهوب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 29 سبتمبر المقبل في العاصمة العمانية مسقط.