عزت: اتحاد جنوب غرب آسيا سيحقق أهدافه

أعرب عادل عزت رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا عن شكره وتقديره لرؤساء الاتحادات الأهلية الأعضاء في الجمعية العمومية على إيمانهم بأهمية إنشاء هذا الاتحاد، لما فيه صالح كرة القدم في قارة آسيا، والاتحاد الأعضاء فيه، مؤكداً أن الاتحاد قد وضع منذ اجتماعه الأول الأساسات المتينة التي تضمن له النجاح.

وأكد عزتبأن فكرة إنشاء الاتحاد التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة ، جاءت من إيمان السعودية بما تمثله كرة القدم من شغف، باعتبارها الرياضة التي تجمع وتوحد شعوب ودول المنطقة، وسائر دول العالم، لافتاً إلى أن جمع غرب القارة بشرقها سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة.

وأوضح عزت بأن الاتحاد ماضٍ إلى تحقيق أهدافه في ظل إيمان أعضاء الاتحاد بالمشروع، الذي وجد مباركة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لما يحمل من أهداف تدعم تطوير كرة القدم في قارة آسيا، وفي الاتحادات الأعضاء على كافة المستويات الإدارية والفنية والاستثمارية، وكذلك ما يتعلق بالبنية التحتية.