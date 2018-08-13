أحمد موسى يسطع في ظهوره الأول ويقود النصر إلى الفوز

وضع النصر السعودي قدماً في الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية عقب فوزه على مضيفه الجزيرة الإماراتي 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في ذهاب الدور 32 للمسابقة.

ويدين النصر بهذا الفوز لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي سجل هدف الفوز عند الدقيقة 75 بعد دخوله مطلع الشوط الثاني بدلاً من المغربي نور الدين أمرابط.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً ونجح بتسجيل هدفٍ بعد مرور 3 دقائق لاعبه يحيى الشهري الذي تلقى تمريرة من زميله نواف الفرشان ليواجه المرمى ويسدد كرة استقرت في شباك الجزيرة.

وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 22 حينما نجح لاعبه خلفان مبارك بتسجيل هدف التعادل بعدما تابع تسديدة زميله علي مبخوت العائدة من الحارس الأسترالي براد جونز ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الجزيرة علي مبخوت أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الأوروغوياني دانييل كارينيو بتغييره الأول بدخول المهاجم النيجيري أحمد موسى بديلاً للاعب المغربي نور الدين مرابط.

ووضحت خطورة موسى مبكراً الذي أزعج دفاعات الجزيرة كثيراً ونجح بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة من زميله عوض خميس ليراوغ المدافع محمد فوزي ويسدد الكرة في الشباك.

وسيقام لقاء الإياب يوم 29 سبتمبر المقبل على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

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