الوحدة يكسب الأولمبي الكويتي برباعية نظيفة وديا

فاز الوحدة بأربعة أهداف دون مقابل على منتخب الكويت الأولمبي في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي للفريق المقام في النمسا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وافتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق ريناتوا، وأضاف روميلو اوتيرو الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يحرز الثالث في الدقيقة 49، واختتم جابر عسيري مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 82.

وتعد مواجهة الكويت الأولمبي المواجهة الخامسة للوحدة في معسكره التحضيري، حيث فاز في الأولى على كركا السلوفيني 3-0 وتعادل مع أودينيزي الإيطالي وخسر أمام بايرن ليفركوزن الألماني بهدف، وانتصر على الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-2.