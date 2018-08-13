القادسية يختتم معسكر النمسا ويعود إلى الخبر

أنهى القادسية معسكره الإعدادي الذي أقامه في النمسا والذي استمر قرابة 23 يوماً، وعادت البعثة إلى الخبر بعد خوض الفريق 4 مباريات ودية.

وغادرت بعثة القادسية مطار فيينا الدولي في النمسا عائدة إلى الخبر يوم الاثنين، بعدما خاضت معسكراً إعدادياً تحت قيادة المدرب الصربي ألكساندر ستانوييفيتش انطلق في الحادي والعشرين من يوليو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري.

وخاض الفريق المنتمي إلى مدينة الخبر 4 مباريات ودية في المعسكر الإعدادي، أمام ألريا السلوفيني وكسبها بهدفين، وخسر الثانية أمام هارتبرغ النمساوي 2-1، وتغلب على الحزم بهدف دون رد وفاز على هالداش المجري 3-0.