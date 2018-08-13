جيسوس ودياز يتحدثان للإعلام قبل مواجهة السوبر

يعقد البرتغالي جورجي جيسوس، والأرجنتيني رامون دياز، مدربا الهلال والاتحاد، مؤتمرين صحافيين يوم الجمعة للحديث عن مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في لندن.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن المركز الإعلامي في نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي يوم الجمعة 17 أغسطس.

ومن المقرر البدء في مؤتمر مدرب الهلال عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، حيث ستبدأ الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب المباراة في الخامسة مساء، فيما حدد موعد مدرب الاتحاد رامون دياز عند السادسة مساء، قبل أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة عند السادسة والنصف مساء.