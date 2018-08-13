ليما يغازل النصر عبر "إنستغرام".. ويكرر قصة ميسي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة هامة لكشف تحركات ورغبات لاعبي كرة القدم، خصوصا في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، وباتت ورقة ضغط هامة للاعبين تستخدم ضمن عمليات التفاوض أو إرسال رسائل معينة بمجرد متابعة في "تويتر" أو إعجاب بـ"إنستغرام".

وكثرت الأحاديث يوم الاثنين في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تابع البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي، حساب النصر على وسيلة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حينها وضعت جماهير الوصل أيديهم على قلوبهم مخافة خروج هداف الفريق إلى النصر، وزاد ليما من التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وطرحت التساؤلات حول الغرض من متابعته لحساب أصفر الرياض في التوقيت الحالي، واعتبره البعض تلميحا واضحا إلى أنه سيتجه إلى الدوري السعودي قريبا.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من أبرز اللاعبين الذين استخدموا قنوات التواصل الاجتماعي لبعث رسائل إلى مجلس إدارة النادي الكاتالوني حول إمكانية انتقاله إلى ناد آخر، حيث سبق وتابع حسابات ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين قبل كل عملية تجديد لناديه برشلونة في آخر عامين.

وفي ذات الوقت، استخدم بعض اللاعبين وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن نهاية علاقتهم بأنديتهم، مثلما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ألغى متابعة حساب ريال مدريد على "إنستغرام"، في خطوة واضحة لقطع كافة الروابط مع ناديه السابق بعدما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في الشهر الماضي.

وكان الطفل ألونسو ابن النجم التشيلي أرتورو فيدال كشف عبر قناته على "يوتيوب" عن وجهة والده المقبلة وقبل 4 أيام من انتقاله لبرشلونة الإسباني، في صفقة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام، قبل أن يكشفها ابنه.

وتحفظ ذاكرة جماهير الكرة السعودية العديد من القصص التي قادتها وسائل التواصل الاجتماعي، مثل متابعة البرازيلي ثياغو نيفيز عندما كان في البرازيل لحساب الهلال الرسمي من جديد قبل الإعلان رسمياً عن عودة صانع الألعاب إلى الأزرق للمرة الثانية صيف 2013، كما أثيرت الشكوك حول مستقبل أسامة هوساوي مع الأهلي في وقت سابق، بعدما أعجب بمجموعة صور تعود إلى جماهير اتحاد جدة، وفعلاً غادر الأهلي بعدها عائداً إلى الهلال، وانتشرت كذلك الأسبوع الماضي صور عمر عبدالرحمن قبل توقيعه للهلال وهو في طريقه إلى الرياض قبل التوقيع الرسمي، وأعلن أيضا وليد عبدالله انتقاله إلى النصر العام الماضي عبر حسابه الشخصي في "سناب شات".

وكما حرص إيميليانو نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز وعضو الجهاز الفني الخاص به على متابعة حساب النادي الأهلي المصري في الصيف الحالي، قبل التوقيع مع فريق الاتحاد، وسبق وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق اللاعب حسن معاذ في "تويتر" قبيل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في 2014، عندما كان الهلاليون يحاولون الحصول على خدمات الظهير الأيمن.