"عموري" يتقدم بعثة الهلال المغادرة إلى لندن

تقدم صانع الألعاب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" بعثة الهلال المغادرة إلى لندن يوم الاثنين للمشاركة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ويلتقي الهلال نظيره اتحاد جدة على ملعب "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت.

ونشر حساب الهلال على "تويتر" صور مغادرة البعثة إلى مدينة الضباب ومن ضمنهم اللاعب الإماراتي الذي وقع عقده الاحترافي مع بطل الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الفائت لمدة موسم واحد.

وحقق الهلال لقب دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، فيما كسب اتحاد جدة كأس الملك على حساب الفيصلي شهر مايو الماضي.



