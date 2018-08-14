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الاتحاد يكسب بروفة السوبر.. ورومارينيو يضع بصمته الأولى

المصدر: العربية. نت
صورة من حصة تدريبية سابقة للاتحاد
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فاز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة على ريدينغ الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن معسكره المقام في العاصمة البريطانية لندن، تحضيرا لمواجهة الهلال المقررة يوم السبت 18 أغسطس الجاري في بطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وسجل البرازيلي رومارينيو أولى أهدافه مع الاتحاد في مباراته الأولى بعد انضمامه للفريق مؤخرا، بينما أحرز عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني، وسجل منصور الحربي الثالث.

وغادر فريق الاتحاد مدينة جدة يوم الجمعة لإقامة معسكر استعدادي في لندن حتى موعد مباراة السوبر.

كلمات دالّة

#السوبر السعودي, #رومارينيو, #الاتحاد

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