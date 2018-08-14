بثلاثية.. الاتفاق ينتصر على الأهلي البحريني

تغلب الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الأهلي البحريني في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء بالدمام، ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات دوري المحترفين السعودي .

وسجل برايان اليمان الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 26، وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 45، وأحرز رامون أرياس الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 49، وزاد فيليب كيش الغلة بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وفي الوقت المحتسب بدلا للضائع سجل الأهلي البحريني الثاني من ضربة جزاء.

وخاض الاتفاق عددا من التجارب في معسكر هولندا، حيث فاز 2-0 على بني ياس الإماراتي وتعادل 1-1 مع شباب أياكس أمستردام وكذلك مع هلموند الهولندي 2-2، بينما كانت تلك المباراة هي الأولى له منذ العودة للمملكة.



ويفتتح الفريق مبارياته في الموسم الجديد بملاقاة الرائد في 30 أغسطس الجاري.