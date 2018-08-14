التعاون يكسب النصر الإماراتي بثلاثية وديا

انتصر التعاون على النصر الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء ضمن ختام المعسكر التحضيري المقام في هولندا استعدادا للموسم الذي ينطلق في 30 أغسطس الحالي.

وسجل عبدالمجيد السواط هدف التقدم بعد تمريرة جهاد الحسين، وأضاف تاوامبا الهدف الثاني من كرة رأسية بعد عرضية زميله إبراهيم الزبيدي، وقلص النصر النتيجة في الدقيقة 40، بينما سجل ربيع سفياني هدف التعاون الثالث في الدقيقة 43.

وتعد مباراة النصر المواجهة الودية الخامسة للتعاون في معسكره الإعدادي، وكان الفريق تعادل في تجربته الأخيرة مع تفينتي الهولندي 2-2.