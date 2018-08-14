الفيصلي يتعاقد مع المدافع الكرواتي بوليتش

أعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج يوم الاثنين عن إتمام التعاقد مع المدافع الكرواتي أنتي بوليتش، لمدة موسم واحد فقط.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: إدارة النادي تنهي إجراءات توقيع اللاعب أنتي بوليتش.



ولعب صاحب الـ30 عاماً لعدة أندية خلال مشواره الاحترافي أبرزها دينامو بوخارست الروماني، جينت البلجيكي، وتوم تومسك الروسي. وخاض المدافع الكرواتي مع تومسك 34 مباراة في الدوري الروسي، سجل خلالهم 7 أهداف بالإضافة إلى مشاركته في مواجهتين بالكأس.



ويفتتح الفيصلي مواجهاته أمام الباطن بالدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، 31 أغسطس الحالي.