5 آلاف تذكرة للطلاب في بريطانيا لحضور السوبر السعودي

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بشراء خمسة آلاف تذكرة وتقديمها للطلبة السعوديين المتواجدين في بريطانيا تقديراً لهم لحضور مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد يوم السبت على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وجاء على صفحة هيئة الرياضة الرسمية على "تويتر": تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوجه بشراء خمسة آلاف تذكرة وتقديمها للطلبة السعوديين المتواجدين في بريطانيا تقديراً لهم لحضور مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة والمقرر إقامتها السبت المقبل بين الهلال والاتحاد في لندن.

ووصلت بعثة الاتحاد إلى لندن يوم الجمعة وخاض الفريق مباراة ودية مع ريدينغ الإنجليزي كسبها بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الهلال الذي وصل بدوره إلى برمنغهام يوم الاثنين.