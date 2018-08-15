أهلي جدة يتعاقد مع المدافع التشيلي دياز

أعلن الأهلي يوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع التشيلي الدولي باولو دياز لمدة 3 سنوات، قادما من نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

وسبق ولعب دياز (24 عاما) في الدوري التشيلي مع ناديي فلسطين وكولو كولو قبل انتقاله إلى الدوري الأرجنتيني.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن التعاقد مع الدولي التشيلي جاء بترشيح من الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي، الذي طلب من النادي التعاقد معه لدعم صفوفه وخط الدفاع. ورحب الأهلي باللاعب دياز في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر لقطات "فيديو" لأبرز المشاركات السابقة للمدافع التشيلي.