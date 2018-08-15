الهلال والاتحاد.. ثنائية أم لقب أول

يسعى الهلال لتسجيل اسمه كأول نادٍ يحقق كأس السوبر السعودي للمرة الثانية حينما يواجه اتحاد جدة الذي يبحث عن لقبه الأول على ملعب لوتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولم ينجح أي نادٍ بتحقيق اللقب مرتين في البطولة التي استحدثت عام 2013، وكان بطل المسابقة الفتح، في حين حقق الشباب اللقب الثاني والهلال، وأخيراً الأهلي حامل لقب البطولة في الموسم الماضي. وأصبح الهلال أول نادٍ يخوض نهائي كأس السوبر للمرة الثالثة، حيث إن أزرق العاصمة طرفاً في النهائي في النسختين الماضيتين.

وحقق الهلال اللقب في موسم 2015 بفوزه على غريمه التقليدي النصر بهدف نظيف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في أول ظهور له مع الفريق، في حين خسر اللقب في آخر نسخة من أمام أهلي جدة بركلات الترجيح.

وفي المقابل يسعى الاتحاد لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن كان طرفاً في أول نهائي للبطولة عام 2013.

وخسر الاتحاد النهائي الأول عام 2013 من أمام الفتح "بطل الدوري" بنتيجة 3-2. وكان مقرراً أن يخوض الاتحاد نهائي كأس السوبر في الموسم الماضي أمام الهلال، ولكن البطولة ألغيت بقرار من اتحاد القدم السعودي.