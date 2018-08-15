قبل يومين من الكلاسيكو..لا أثر للسوبر في "جنوب إفريقيا"

ظهر شارع جنوب إفريقيا في غرب العاصمة البريطانية لندن هادئاً قبل يومين من إقامة مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال واتحاد جدة.

وعادت مواجهة السوبر إلى ملعب "لوفتوس رود" التابع لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي مجدداً بعدما احتضن النسخة الأولى بين النصر والهلال عام 2015، وانتهت بفوز الأخير في التجربة الأولى لإقامة مباراة بطلي الدوري وكأس الملك خارج السعودية.

الإعلان الخاص بالمباراة بجانب الملعب

ولم تكن هناك أي إعلانات أو منشورات في محيط الملعب الذي يتسع لما يقارب 19 ألف متفرج، حول المباراة التي ستقام نهاية الأسبوع الجاري، كما كانت منافذ بيع التذاكر مقفلة في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

من محيط ملعب لوفتوس رود

واكتفت إدارة الملعب بوضع إعلان صغير على بوابة واحدة تشير فيها إلى أن اتحاد القدم السعودي قرر تخفيض سعر التذاكر، وتشير إلى بقاء 1500 تذكرة فقط، وتنصح المشجعين الراغبين بحضور المباراة بشراء التذاكر في أسرع وقت. وبحسب إعلان إدارة الملعب فإن تذاكر الفئة الفضية فقط متاحة للبيع، والبالغة قيمتها 35 جنيهاً إسترلينياً، فيما نفدت باقي الفئات الأخرى.