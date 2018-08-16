اتحاد جدة يبدأ موسمه الاستثنائي بالثوب الجديد

يبدأ اتحاد جدة يوم السبت موسمه الاستثنائي الجديد حينما يواجه نظيره الهلال على ملعب لوفتس رود معقل نادي كوينز بارك في العاصمة الإنجليزية لندن على كأس السوبر السعودي.

ونجح اتحاد جدة بإنقاذ موسمه حينما ظفر بلقب كأس الملك في الموسم الماضي بفوزه على الفيصلي 3-1 في المباراة النهائية التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

ويبدأ الاتحاد الموسم على غير العادة في المواسم الماضية بعدما أغلقت إدارته الجديدة برئاسة نواف المقيرن ملف الديون الخارجية المتراكمة بدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي تكفل بسداد ديون الأندية الخارجية.

وكان الاتحاد قد عانى كثيراً من الديون الخارجية الضخمة والتي كانت عائقاً كبيراً لاسيما وأنه حُرم من تسجيل اللاعبين في الموسم الماضي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأقام الاتحاد معسكراً إعدادياً في النمسا بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز والذي كان مدرباً للهلال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى إغلاقها ملف اللاعبين الأجانب مبكراً.



وأكملت الإدارة الاتحادية ملف اللاعبين الأجانب مبكراً بعد التعاقد مع المغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو جورمان والبرازيلي تياغو كارليتو ومواطنيه جوناس ورومارينيو وفالديفيا والصربي أليكساندر بيزتش الذين انضموا للتشيلي كارلوس فيلانويفا الذي يقضي موسمه الثالث مع الفريق, وعلى صعيد اللاعبين المحليين تعاقدت الإدارة مع المدافع حسن معاذ والمهاجم علي الزقعان، وعبدالله الشمري.

وخاض الاتحاد خلال معسكره في النمسا أربع مباريات ودية حيث فاز على فريقي الوحدة والفجيرة الإماراتيين بنتيجة واحدة 3-1 وتعادل أمام فريقي كركا السلوفيني والظفرة الإماراتي بنتيجة 1-1. وفي معسكره الأخير في لندن خاض مواجهة وحيدة أمام ريدينغ الإنجليزي وفاز بنتيجة 3-صفر.

وينتظر الاتحاديون موسما شاقا، حيث سيشارك الفريق في عدد كبير من البطولات الخارجية بالاضافة إلى البطولات المحلية حيث يتواجد في بطولة الاندية العربية والتي سيبدأ غمارها يوم 24 من الشهر الحالي بمواجهة الوصل الإماراتي، وسيكون ضمن الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة كونه حقق لقب بطل كأس الملك.