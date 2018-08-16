الأخضر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

تراجع المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات لشهر يوليو، وحل الأخضر في المركز 70، متراجعًا 3 مراكز، وذلك بعد خسارته من روسيا والأوروغواي في كأس العالم 2018، بينما فاز على المنتخب المصري.

وقفزت فرنسا بطلة العالم إلى صدارة التصنيف، وتراجعت ألمانيا، المتصدرة السابقة، 15 مركزا بعد الخروج المبكر من كأس العالم في روسيا.

وكانت مصر، التي خسرت مبارياتها الثلاث في كأس العالم الأخيرة، صاحبة أكبر تراجع إذ عادت إلى الخلف 20 خطوة لتصبح بالمركز 65.

وهذا أول تصنيف لـ "فيفا" منذ فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم في 15 يوليو، كما أنه الأول منذ الاعتماد على نظام جديد في حساب النقاط بعد تعرض النظام السابق لانتقادات عديدة.

وجاءت بلجيكا، التي خسرت أمام فرنسا في قبل نهائي كأس العالم، في المركز الثاني بينما تراجعت البرازيل خطوة واحدة لتصبح بالمركز الثالث. وقفزت كرواتيا من المركز العشرين إلى الرابع.

وتراجعت الأرجنتين 11 مركزا بعد الخسارة في دور المجموعات 3-صفر أمام كرواتيا والخروج من دور الستة عشر أمام فرنسا بينما قفزت روسيا صاحبة الأرض 21 مركزا بعد الوصول المفاجئ لدور الثمانية.

وقال الاتحاد الدولي إن النظام الجديد يعتمد على إضافة أو خصم نقاط بناء على نتائج المباريات بدلا من احتساب متوسط النقاط خلال فترة زمنية محددة. وأضاف أن النظام الجديد تم تطويره واختباره على مدار عامين وحصل على موافقة مجلس "فيفا" قبل كأس العالم الأخيرة.