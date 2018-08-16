الجنيبي: عموري إضافة.. وزاكيروني سيتابع السوبر من أجله

أكد عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي ورئيس لجنة المنتخبات، أن نجم المنتخب عمر عبدالرحمن قادر على تشكيل الإضافة مع الهلال في مشواره الجديد، مشيرا إلى أن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي سيتابع مباراة السوبر السعودي التي تقام السبت بين الهلال والاتحاد على استاد لوفتوس رود بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت": "نتابع الدوري السعودي قبل انضمام عموري، وتواجد لاعب المنتخب يزيد من متابعتنا للدوري ومختلف المسابقات بشكل عام، خصوصا التي يشارك فيها اللاعب".

وكان عمر عبدالرحمن (26 عاما) انتقل إلى الهلال لمدة موسم كامل، ولم يشارك في المباراة السابقة للفريق في البطولة العربية، والتي فاز فيها الهلال على الشباب العماني بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بدور الـ16.

وأوضح الجنيبي أن عموري قادر على التكيف مع أسلوب الكرة السعودي للتشابه الكبير ما بين الكرة في الإمارات والسعودية، وقال: جاهزية اللاعب تتوقف على الجانب البدني، لأنه لم يخض أي معسكر تحضيري في الصيف.

وأضاف: مواجهة الاتحاد والهلال قمة، وتطمح الجماهير عبر مواجهة السوبر للتعرف على الفريق بعد الانتقالات والتغييرات التي جرت، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة كبيرة ومميزة على مختلف النواحي.

ولم ينضم صانع الألعاب إلى معسكر المنتخب الإماراتي الذي يقام في الفترة الحالية استعدادا لكأس آسيا 2019.

وقال الجنيبي: سنوافق على طلب المدرب زاكيروني إذا أراد التواجد في الملاعب السعودية لمشاهدة عموري في الموسم الجديد.