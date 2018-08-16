الفوز يميل للاتحاد أمام الهلال في البطولات الجديدة

تواجه اتحاد جدة والهلال في عدة بطولات محلية وعربية وقارية، في أكثر من مناسبة، وكان الفوز حليف الأول في أولى مواجهات الفريقين في معظم البطولات التي جمعتهما داخلياً وخارجياً.

وستكون مواجهة الغريمين في "كلاسيكو السعودية" هي الأولى لهما على بطولة كأس السوبر السعودي، حيث شارك الهلال في نسختين من أصل 4، والاتحاد في واحدة.

وتعود أول مواجهة تجمع الفريقين في بطولة كأس الملك إلى عام 1964 في بطولة كأس الملك وانتهت بثلاثية نظيفة للاتحاد تعاقب على تسجيلها عبدالقادر كتلوج ومبارك أبو غنم وسعيد مذكور.

وفي بطولة الدوري السعودي، تواجه الفريقان للمرة الأولى في عام 1976، فاز فيها اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدفين، أحرزها عبدالله زراع، 2، وإبراهيم مبارك، فيما سجل للهلال عبدالله العمار ومرزوق سعيد.

ونجح اتحاد جدة بإكمال سلسلة انتصاراته على الهلال في أي بطولة جديدة تجمعهما، بعد أن تغلب عليه في كأس ولي العهد من عام 1991، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، 1-1.

وسجل اتحاد جدة فوزاً جديداً على الهلال، في بطولة جديدة تجمعهما، بعد أن تواجه الفريقان في بطولة دوري أبطال آسيا بعام 2001، بنظامها القديم، والتي كانت تلعب فيها المجموعة في مدينة واحدة، وكان هو اللقاء الأول الذي يلعبه الفريقان خارج السعودية، حيث أقيمت المباراة في طهران الإيرانية، ليفوز فيها الاتحاد بهدفي البرازيلي سيرجيو والحسن اليامي.

واستطاع الهلال تحقيق الفوز في أول مباراة بين الفريقين ضمن منافسة جديدة، في بطولتي البطولة العربية لأبطال الدوري من عام 1994، عندما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وفاز الهلال بالركلات الترجيحية، والبطولة السعودية الودية للتضامن ضد الإرهاب بعام 2005، بفوزه في النهائي على اتحاد جدة بهدفي يوسف الثنيان وأحمد مناور، فيما سجل محسن الحارثي هدف الاتحاد الوحيد.